3 yaşındaki Lina Nazlı'nın babaannesinden kan donduran açıklamalar: "Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır" | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Aksu ile sevgilisi Muhabbet Toz'un Lina'nın cesedini derin dondurucuya koymadan önce yakıp, parçalarını gömmeyi tartıştıkları belirlenirken, tüyler ürperten olaylar da bir bir ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı yayınına bağlanan Lina'nın babaannesi ''Onun darp edilmiş halini görseniz... Dünya ayaklanır'' dedi. İşte 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...