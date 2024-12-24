Haberler
Yaşam
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL'ye çıkacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
07:33
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL'ye çıkacak?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında net ve brüt maaş rakamlarının netleşmesi bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini açıkladı. Peki, Yeni asgari ücreti ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?