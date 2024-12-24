Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL’ye çıkacak?

2024 yılı asgari ücretine dair geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantı için bir araya gelmeye hazırlanırken milyonların gözü bu toplantıdan çıkacak kararda. Yeni asgari ücretin brüt ve net rakamlarının ne kadar olacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, 2025 zammı ne kadar olacak? İşte, olası zam oranları...