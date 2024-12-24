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Haberler Yaşam Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL'ye çıkacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:33

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL'ye çıkacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında net ve brüt maaş rakamlarının netleşmesi bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini açıkladı. Peki, Yeni asgari ücreti ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL’ye çıkacak?

2024 yılı asgari ücretine dair geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantı için bir araya gelmeye hazırlanırken milyonların gözü bu toplantıdan çıkacak kararda. Yeni asgari ücretin brüt ve net rakamlarının ne kadar olacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, 2025 zammı ne kadar olacak? İşte, olası zam oranları...

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL’ye çıkacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü toplantısına ilişkin açıklama geldi.

Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde netleşeceğini söyledi.

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Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL’ye çıkacak?

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL’ye çıkacak?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyonun 19 Aralık'ta yaptığı üçüncü toplantı öncesinde konuşan Bakan Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuşmuştu.

Buna göre; Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler 4. toplantıda! Asgari ücret brüt ve net kaç TL’ye çıkacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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