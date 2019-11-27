Gönüllü Gençlik Hareketi işbaşında

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Gönüllü Gençlik Hareketi katılımcılarına belgeleri takdim edildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Vali Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın eşi Şube Özdin Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün eşi Leyla Güngör, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran ile çok sayıda öğrenci katıldı. Programa katılan Yazar ve Sunucu Bekir Develi, 'Gönüllü Gençlik Hareketi' çalışmalarının Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "Büyükşehir belediyemizi tebrik ediyorum. Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma hayata geçirilmiş. Öğrencilerimiz eğitimlerini aldı ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar. Çok muhteşem bir organizasyon" dedi. Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Bekir Develi'ye Madalya Beratı takdim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Ardından gönüllü gençlere katılım belgeleri takdim edildi.