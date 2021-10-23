Sağlık turizmi sektörü ihracatçı birliği olmayı istiyor

Hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilen sağlık turizmi sektörü, ihracatçı birliği olmayı talep ediyor. TÜSATDER Başkanı Dr. Servet Terziler, "Biz ciddi manada hizmet ihracatı yapıyoruz. Hizmet İhracatçıları Birliği
'nin genel sekreterliğe dönüştüğü yeni yapılanmada sağlık hizmetleri ihracatı da alt birlik olarak yer almalı" dedi. 2019'da 3 milyar dolar ekonomik hacimsel büyüklüğe ulaşan ve 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sağlık turizmi sektörü pandemi sonrasına hazırlanıyor. 2020 yılını 2019'a göre yüzde 55 düşüş ile kapatan sektörde 2021 yılının ilk altı ayında da aynı oranda düşüş gözlemlendi. Normalleşmenin de etkisiyle bu yılın son çeyreğinde atağa kalkmaya hazırlanan sektör, 2022 yılında kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyor. 5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedefleyen sektör, bu doğrultuda ihracatçı birliği olmayı talep ediyor. "Biz ciddi manada hizmet ihracatı yapıyoruz" diyen Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, "Genel sekreterliğe dönüşen Hizmet İhracatçıları Birliği'nin yeni yapılanmasında sağlık hizmetleri ihracatı da alt birlik olarak yer almalı. Henüz rakam olarak küçük olmakla birlikte, önümüzde oransal olarak ciddi bir artış beklediğimiz doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bu süreçte hem kaliteli hizmet üretilmek hem de bu kaliteli hizmet üretiliyor mu diye bürokrasi tarafından takip edilmek zorunda. Çünkü takip edilmeyen hiçbir şeyin kalite ile devam etmesi mümkün olamaz. Bu nedenle sektör olarak, ihracatçı birliğimizin olması önemli" diyor. Türkiye'ye saç ekimi için gelenlerin büyük kısmının Avrupalı olduğuna dikkat çeken Terziler, ilk ilgi Araplardan geldiği için algının bu yönde geliştiğini vurguluyor. Son 5 yılda Avrupa'dan çok sayıda talep geldiğini söyledi.