Tam kıvamında aşure tarifi! Lezzeti ve bereketiyle aşure yapımı ve malzemeleri...

Aşurenin içine koyacağınız malzemeleri ve aşureye katış sırasını bilmeniz önemli. Aşurenin suyunun duru olması için de püf noktaları var. Bunlardan en dikkat edilmesi gereken incir ve şekerin katılışı. Elbette aşureyi yaparken 10 kez okuyacağınız duayı da unutmayalım. Önce aşureyi yaparken okuyacağınız duayla başlayalım sonra en iyi aşure tariflerine geçelim.

AŞURE DUASI : Aşure gününde oruçlu olmak mektruhtur. Oruç bir gün öncesi veya sonrasında tutulmalıdır. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Sadaka vermek de aşure gününe has bir sünnettir. Aşure yaparken ise 10 defa şu dua okunmalıdır: ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''.

AŞURE TARİFİ : Aşurenin bir çok tarifi ve çeşidi bulunuyor. Aşureyi pişirmek için de önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Tanınmış şeflerden Emine Beder'in aşure tarifini sizler için seçtik.

AŞURE MALZEMELERİ



1,5 Su bardağı Aşurelik Buğday

1/2 Su bardağı Nohut

1/2 Su bardağı Kuru Fasulye

1/2 Su bardağı Kuru üzüm

8 Adet Kuru İncir

1 Orta Boy Havuç

13 Adet Kuru Kayısı

1 Su bardağı Fındık

2 Su bardağı Şeker

2 Yemek Kaşığı Nişasta

1 Adet Portakal Kabuğu Rendesi

1 Su bardağı Yer Fıstığı

1 Tutam Tarçın

1 Miktar Gül Suyu

1 Tutam Nar Taneleri

2 Orta Boy Elma

1 Orta Boy Portakal

1 Adet Portakal Kabuğu

AŞURENİN PİŞİRİLMESİ

- Bir gün önce ıslatılan nohut ve fasulyelerin ıslatma sularını süzüp basınçlı bir tencerede üzerlerini 2 parmak aşaçak kadar soğuk su ilave ederek ayrı ayrı haşlayalım

- Buğdayları basınçlı bir tencerede üzerini 4 parmak aşacak kadar sıcak su ile iyice yumuşayana dek haşlayalım

AŞURE İÇİN BİR GÜN ÖNCE YAPILACAKLAR

- Buğdayı, nohutu ve fasulyeleri birkaç su yıkayıp suyunu süzelim

- Aşurelik buğdayı kaynar su ile akşamdan ıslatalım

- Ayrı kaplarda nohut ve kurufasulyeyi de soğuk su ile akşamdan ıslatalım

BU MALZEMELERİ YAVAŞ YAVAŞ EKLEYİN

- Haşlanan buğday, nohut ve fasulyeleri bir tencereye alalım

- Üzerlerine yetecek sıcak su ilave edelim (Bakliyatlara piştikten sonra soğuk su ilave ederseniz çok zor pişer)

- İçine şekeri, tavla zarı iriliğinde doğranmış portakal kabuğunu, havucu, kayısı ve kuru üzümü ilave ederek ağır ateşte aşure özleşip kıvamlanana dek arada bir karıştırarak kaynatalım (Bu arada suyu veya şekeri az gelirse azar azar sıcak su ve şeker ilave edelim)

SON YAPILACAK İŞLEMLER



- Aşureyi ateşten almadan 5 dk önce 1-2 çorba kaşığı nişastayı 1/2 su bardağı su ile ezerek ilave edelim

- Elmayı ve portakalı soyup küçük küpler halinde doğrayarak küçük doğranmış incirleri ilave edelim

AŞURENİN ÜZERİNE KONAN MALZEMELER :



-Aşureyi sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatıp ateşten alalım

İçine fıstıkları ilave ederek aşureyi kâselere boşaltalım

-Üzerine fındık, tarçın, nar taneleri serpip arzuya göre gül suyu gezdirerek soğuk veya sıcak servis yapalım.