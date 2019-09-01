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’un kızı için söylediler

Kadın cinayetlerinin simgesi olan ’un ölümüne tanıklık eden kızı için 13 sanatçı harekete geçti. Çeşme’de düzenlenen yardım konserine 6 bin kişi katıldı

MAGAZİN SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019
Emine Bulut’un kızı için söylediler
Zeynep Bastık ve 13 sanatçı konuğu, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un geride kalan kızına yardım amacıyla düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Maddi gelirinin tümü küçük kız çocuğunun eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlanacak olan konsere 6 bin vatandaş katıldı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde sanatçı Zeynep Bastık'a sahnede Reynmen, Oğuzhan Koç, Berkay, Fikri Karayel, Anıl Piyancı, Aybüke, Can Ozan, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Yase eşlik etti. Sanatçılar şarkılarını başta Emine Bulut olmak üzere Türkiye'de şiddet gören, öldürülen kadınlar ve geride kalan çocukları için söyledi.
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Emine Bulut’un kızı için söylediler
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