BTSO yeniden Burkay’a emanet

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) seçim süreci tamamlandı. Başkan İbrahim Burkay, tek liste ile girdiği seçimde meclis üyelerinin tamamına yakınının oyunu alarak yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

BTSO'nun 3 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerinde komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından 'Yönetim Kurulu' ve 'Meclis Başkanlık Divanı seçimleri de tamamlandı. Buna göre yeniden başkan seçilen İbrahim Burkay'ın yönetim kurulu, İsmail Kuş, Cüneyt Şener, Hasan Gürses, İbrahim Gülmez, Aytuğ Onur, Irmak Aslan, Osman Nemli, Alparslan Şenocak, Haşim Kılıç ve Muhsin Koçaslan'dan oluştu. Öte yandan odanın Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı da belirlendi. Buna göre yeni Meclis Başkanı Ali Uğur olurken, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Bayizit ve Metin Şenyurt seçildi. Katip üyeleri ise Gülçin Güleç Uçar ve Hakan Batmaz oldu.

"PROJELERİMİZ SÜRECEK"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada 4 aydır yoğun bir tempoda gerçekleşen seçim çalışmalarının ardından yüksek bir katılım oranıyla 4 yıllık dönemi kapsayacak Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlığı, TOBB Delegeleri ve İhtisas Komisyonları'nı belirlediklerini söyledi. Son 5 yılda hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine vizyon katan projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan İbrahim Burkay, "16 makro proje ile yola çıktığımız 5 yıllık görev sürecimizde 40'ın üzerinde makro projeyi hayata geçirme fırsatı yakaladık. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla ortaya koyduğumuz vizyon ve projeler, önümüzdeki 4 yıllık süreçte de yeni yönetimimiz ve meclisimizle hayata geçmeye devam edecektir" dedi. BTSO Meclis Başkanlığı'na seçilen Ali Uğur ise seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini söyledi. BTSO gibi 129 yıllık bir kurumda görev almanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Uğur, "İlk kez 1995'te BTSO'da Meclis Üyeliği'ne seçilme onurunu yaşadım. Bursa ekonomisinin güçlü ve başarılı yarınlara yürüyüşünde önemli sorumluluklar üstlendim. Bu çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın her şeyden önemli olduğunu biliyorum. Ortak paydası Bursa olan, kentine sahip çıkan ve kenti için değer üretmek isteyen 134 meclis üyesi arkadaşımızla bu çatı altında yeni bir yolculuğa başlıyoruz" dedi.