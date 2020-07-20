Ar-Ge ihracatı 643 milyon $ oldu

İHRACATIN lokomotifi otomotiv sanayi sadece araç, motor, vites ve yan sanayi ürünü ihracat etmiyor. Ar-ge ve mühendislik ihracatı da yapıyor. Hemen hemen her yıl 100 milyon doların üzerinde gerçekleşen Ar-Ge ihracatı, Türkiye Otomotiv Sanayisinin dünyadaki gücünü göstermesi açısından da önemli. 2015'te 121 milyon dolar olan Ar-Ge ihracatı, 148 milyon dolarla 2016'da zirve yaptı. İhracat 2017'de 132 milyon, 2018'de 129 milyon, 2019'da ise 113 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, en büyük hedeflerinin Ar-Ge ihracatının artırılması olduğunu söyledi. Yenigün, OSD üyelerinin tamamının aynı konsantrasyon ve amaç için çalıştığını kaydetti.