Keşke babam da görseydi

Bazı hayaller vardır; zamanı geldiğinde değil, insan hazır olduğunda gerçekleşir. Sevgi Aktürk'ün ralli serüveni de böyle başladı. Yıllarca iş hayatında güçlü durmayı seçti, hayallerini beklemeye aldı. Pandemiyle birlikte ertelemeyi bırakıp kontağı çevirdi. Sevgi Aktürk'le kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştığı sezonu konuştuk.

- Sizi tanıyabilir miyiz?

- İstanbul doğumluyum, evliyim, liseye giden bir oğlum var. Üniversiteyi kazanamayınca iş hayatına atıldım. Bir süre kız kardeşimle çalıştıktan sonra çok önemli bir iş adamının 25 yıl yardımcılığını yaptım. Emekli olduktan sonra 22 yaşından beri içimde ukde olan otomobil yarışmalarına katılmak istedim. Pandemide mümkün oldu.

- 22 yıl neden bir şey olmadı mı?

- Motor spoları konusunda bilgilendirici kaynaklar yoktu, rahat ulaşamıyorduk. İş hayatımız vardı, finansman da önemli tabii. Önce güçlü olmanız gerekiyor ya da birinin size destek olması şart. Ben de güçlü olmayı, kendi ayaklarım üzerinde durana kadar beklemeyi seçtim.



- Güçlü olmak...

- Her anlamda. Hem işini iyi yapıp hem bir yerlere gelebilmek ve para kazanmak. 2005'te Ladies Polo Cup'a davet edildiğimde hayallere kapıldım. Formula 1'i çok seviyordum. "Ben de yarışabilirim" dedim. Pandemide kimi ekmek, kimi kek yaptı. Ben de rallici olmak istedim. TOSFED'in sitesine girdim, ileri sürüş eğitimi aldım. İlk ralli aracımı motor sporlarının efsanesi Serdar Bostancı'dan aldım... Tırmanma yarışına katıldım.

- Tepkiler nasıl oldu?

- Yıl 2022... Tek başıma geldiğim için deli gözüyle bakıyorlar. Hiçbir şey yarışta bilmediğim için ne bir takımım ne hizmet alacağım bir servis sağlayıcım vardı. Sonra Ahmet Keskin ile tanıştım. Efsane rallicimiz Kübra Denizci'nin sevgili eşi. "Bu işler böyle olmuyor" diyerek yardımcı oldu. Kartepe'de yarıştım, 'Bitireyim yeter' derken üç kupa aldım. Ben bile inanamadım.

- İlk yarış nasldı?

- Eliniz, ayağınız titriyor. Korkuyordum, ki hâlâ korkuyorum. Ne kadar kendine güveniyor olursan ol, arabaya bindiğin an her şey siliniyor. Daha sonra Neo Motor Takımıyla devam ettim. Süreçte tırmanmanın bana göre olmadığını düşündüm. Ralli yapmak istediğime karar verdim. "Çok zor, kadın için teferruatlı" dediler. Bu tür laflar bende ters etki yapıyor. Hem Elazığlı, hem Boğa burcu olduğumdan sanırım. "Yaparım, neden yapamayayım?" dedim. Üç sene sonunda 2025 sezonunda şampiyon hayallerimi gerçekleştirmiş oldum.

O TAKLA UNUTULMAZ



- Sizin araç içi konuşmalarınızın çok sakin olduğu bir takla atma videonuzu izledim.

- Orada şampiyonluğu kaçırdım. Çok hızlı gidiyordum ve son etaptı. Çok da öndeydik. Yapmam gereken her şeyi sorgulamaktı. 'Biz neredeyiz? Geride miyiz? Arada kaç dakika var?' şeklinde. Arayı kapatmaları imkansızmış zaten. Ben bunların hiçbirini sormadığım için Allah ne verdiyse gittik. Orada hata yaptım işte. Ve ilk kazamı yaptım. Sonra yine Bursa'da da oldu. Orada mıcıra girdik. Sert bir virajdı, hızlı girmemem gerekiyordu. Ne zaman hırsa kapılırsanız bedel ödeme riskiniz artıyor. Ama otomobil için önlemler üst düzeyde olduğu için burnunuz bile kanamadan araçtan çıkabiliyorsunuz.

- Şampiyonluk sezonunu konuşalım biraz...

- Marmaris'te başladı. Sezona başlarken otomobili değiştirdik ve hiç bilmediğimiz bir arabaya geçtik. Herkes çok şaşırdı. Çok zorluklar yaşadık. Üç sezondur ilk defa Kocaeli yarışında son 6 km'de lastiğimiz patladı. Önce yol dışı olduk, sonra ağaçlara girdik. Çıktık, etabı bitirelim dedik. Arabadan inmedik çünkü vakit kaybediyoruz. Her saniyenin önemi var. Bitince gördük ki, jantta gelmişiz. Öyle tesadüfi kazanmadık yani. Çok zor şartlar altında kazandık gerçekten de. Ben 2025 TOSFED Türkiye Kadınlar Pilot Şampiyonu olmayı başardım. Begüm de geçen sene olduğu gibi bu sene de co-pilot kategorisinde şampiyon oldu. Ayrıca Begüm genel klasman co-pilot birincisi olmayı da başardı. Sınıfımızda da ikinci olduk.

-Sanırım sezon en kritik anını parkur dışında yaşadınız?

- 4 ay önce babamı kaybettim. Bir senedir kemoterapi tedavisi görüyordu. Bir yandan sezon sürüyor. Ben bir yandan babamı kemoterapiye götürüyorum. Çok zorlu geçti benim için. Sonra hiç beklemediğimiz bir anda gitti.

- Ralli terapi gibi oldu belki...

- Evet rahatlattı. Tek dinlenebildiğimiz yer orasıydı. Ralli ile uğraşmam onu çok mutlu ediyordu. Her etaba dualarla gönderiyordu beni. Her akşam konuşuyorduk. "Dikkat et kızım. Kendini koru. İnşallah kaza yapmazsın" diyordu. Şampiyon olduğumu görmesini çok isterdim.



YANIMDA BİR KADIN OLSUN İSTEDİM



- Bir de çok iyi anlaştığınız co-pilotunuz Begüm Uludağ var. Yollarınız nasıl kesişti?

- Üç yıldır Begüm'leyim. Kadın kopilot istedim, Allah gönlüme göre verdi. Kadın olursa daha rahat ederim diye düşündüm. "Senin deneyimin yok, yanına bir erkek co-pilot daha iyi olur" dediler. Haklıydılar ama ben illa yanımda bir kadın olsun istedim. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. O da ilk defa yarışacak ben de ilk defa yarışacağım. Sonuçta çok iyi anlaştık, abla-kardeş olduk, kanka olduk. Ayrı şehirlerde yaşamasak da sanki her an yarışta gibi birbirimizin sesini duyarız.

- Begüm Uludağ'ın en sevdiğiniz yanı ne?

- Zeki ve soğukkanlı olması. Takla attığımız oldu, çok kaydık ama onda hiç panik yok. Ben o an panik olabilirim çünkü arabayı nasıl döndüreceğimi düşünüyorum. O hiç tepki vermeden "Bir şey yok, devam. Harikayız. Yürü be, abartma" gibi fırçalar da arada.



OĞLUMU DA KARTİNGE BAŞLATACAĞIM



- Kadınlar trafikte çok eleştiriliyor. Şampiyon bir rallici olarak yorumunuz nedir?

- Öncelikle erkekler araba kullanımında daha iyiler. Bu bir gerçek. Kadınla erkeğin fiziksel ya da ruhsal hiçbir şeyi aynı değil.

Erkek daha güçlü yaratılmıştır. Beni linçlemesinler, erkekleri övmüyorum burada. Kadınlar da çok güzel kullanıyor. Erkekler daha cesurlar ama bu cesaretin arkası boş. Trafikte yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar. Bir cana da mal olabiliyor bunlar.

- Mutfakla aranız nasıl?

- Bak şimdi yine benim liçlenmeme sebep olacaksın. Ben yemek yapmayı pek sevmem. Daha çok yemeyi severim. İlk zamanlar denedim, baktım üç saatimi alıyor ama beş dakikada bitiyor. Çekilmez bir çile.

- İyi yaptığınız yemek vardır ama illa ki...

- Pilavı çok iyi yaparım bak...



- Yarışta araca ilk bindiğinizde ne yaparsınız?

- İlk dua ederim. Sonra şarkı söyleriz, biraz stresi alır. Hemen parkurla ilgili yol notlarını Begüm'e okuturum. Ondan sonra nefes terapisi yaparım, çok heyecanlanıyorum çünkü.

- Yine heyecanlandınız...

- Evet. Çok heyecanlanıyorum, neler olabileceğini kestiremiyorsunuz. En çok hoşuma giden bu oluyor zaten, bilinmezlik. Her an her şey olabiliyor.

- Yurt dışında yarışmak istiyor musunuz?

- Çok... Ama bunlar tabii çok ciddi maliyetler. Sponsor arayışlarımız devam ediyor.

- Kadın sporcularımız yurt dışında yarışmalara katılıyor...

- Evet, çok da başarılı oldular. Nazan Zorlu, Kübra Denizci... Zaten Burcu Çetinkaya hepimiz idolü, her şeyden önce o vardı...

- Kaç yaşına kadar yarışacaksınız?

- İki sene daha ralli yapmak istiyorum sonrasında drift yarışlarına katılmayı arzuluyorum. Drift de çok keyifli.

- Driftte co-pilot yok. Begüm ne yapacak?

- Begüm de yarışmak istiyor. Ben çok destekliyorum. Sene başında eğitime başlayacak.

- Oğlunuz ne diyor ralli sevdanıza...

- Aslan 9 yaşında, arabaları çok seviyor. Onu karting ile başlatacağım.

- Kendiniz bile korkarken onu nasıl piste süreceksiniz?

- Motor sporları her türlü güvenlik önleminin alındığı, en güvenli spor dalıdır. Aslan'ın disiplinli büyümesine, kendi sorumluluklarının üstlenmesinde önemli katkısı olur.