Adeta bir şifa kaynağı: Yeşil mercimek çorbası

Kuru soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.

Doğramış olduğunuz soğan ve sarımsağı sıvı yağda kavurun.

Haşlanmış olan yeşil mercimekleri süzün.

Kavrulan soğan ve sarımsağa, domates ile biber salçasını ekleyin. Ardından karıştırın.

Erişteyi üzerine ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.

Haşlanan yeşil mercimekleri de üzerine ekleyin.

Tuz, karabiber,pul biber ve naneyi ekleyin.

Son olarak beş su bardağı sıcak suyu üzerine dökün ve karıştırın.

Çorbayı 15 dakika kaynamaya bırakın.

Yeşil mercimeğin üzerini geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın.