Adeta bir şifa kaynağı: Yeşil mercimek çorbası

İçerisindeki protein, lif, vitamin ve mineralle vücudu güçlendirecek olan bu çorbanın yapımı da oldukça pratiktir. Hem doyurucu hem de besleyici olan bu çorba tarifi sofralarınızı şenlendirecek. Ayrıca çeşitli baharatlar ile damak zevkinize uygun bir şekilde özelleştirebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 08:43
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • Bir su bardağı yeşil mercimek
  • Bir adet orta boy kuru soğan
  • Bir diş sarımsak
  • Dört yemek kaşığı sıvı yağ
  • Bir yemek kaşığı domates salçası
  • Bir tatlı kaşığı biber salçası
  • Yarım su bardağı erişte
  • Beş su bardağı sıcak su
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • İki çay kaşığı kuru nane
  • Bir çay kaşığı pul biber (tercihe gör)

YAPILIŞI

Yeşil mercimeğin üzerini geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın.
Kuru soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.
Doğramış olduğunuz soğan ve sarımsağı sıvı yağda kavurun.
Haşlanmış olan yeşil mercimekleri süzün.
Kavrulan soğan ve sarımsağa, domates ile biber salçasını ekleyin. Ardından karıştırın.
Erişteyi üzerine ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.
Haşlanan yeşil mercimekleri de üzerine ekleyin.
Tuz, karabiber,pul biber ve naneyi ekleyin.
Son olarak beş su bardağı sıcak suyu üzerine dökün ve karıştırın.
Çorbayı 15 dakika kaynamaya bırakın.

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