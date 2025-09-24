Akşam sofralarınızın kurtarıcı menüsü! Bu tatlar lezzetiyle mest edecek

İşten eve yorgun döndüğünüz veya akşam yemeği menünüzün ne olduğuna karar veremediğiniz noktada, bu menü sizler için adeta kurtarıcı olacak. Tatlısından çorbasına harika lezzetler ile dolu olan bu zengin menü ile sofralarınızı renklendireceğiniz gini midenizi de şenlendirebilirsiniz.

İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 24.09.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:15

YAPILIŞI

İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.


FISTIKLI SÜTLÜ TATLI

MALZEMELER
1 litre süt
2 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya 3 yemek kaşığı Antep fıstığı
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI: Fıstık hariç tüm malzemeyi karıştırıp, pişiriyoruz. Ocaktan alınca henüz sıcakken fıstık ve tereyağı ekleyip mikserle 10 dakika çırpıyoruz.


KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI

MALZEMELER
1 kg. közlenmiş domates
1 kutu (300 ml.) çiğ krema
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım et bulyon
1 yemek kaşığı un

SERVİS İÇİN:
2 yemek kaşığı labne peyniri
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
YAPILIŞI: Domatesleri közlüyoruz ve ince ince doğruyoruz. Çorba tenceresinde yağları eritip unu kavuruyoruz. İçine doğranmış, közlenmiş domatesleri ekliyoruz, biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Kaynar su ilavesi ile inceltiyoruz ve bulyon ekliyoruz. İyice kaynadığına emin olunca altını kısıyoruz, kremayı ilave ediyoruz. İki dakika daha kaynatıp blendar'da çekiyoruz. Servis ederken labne ve süzme yoğurdu karıştırıp kaseye bir kaşık koyup çorbayı üstüne döküyoruz.

PATATES PÜRELİ TAVUK

MALZEMELER
5 adet iri patates
Kaşar peyniri
3 yemek kaşığı tereyağı
5 adet tavuk but
Tuz
2 yemek kaşığı salça
YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşar peynirinin bir bölümünü ve tereyağını patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar peynirinin kalanını ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. Kaşarlar eriyene kadar fırında 15 dakika tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkarıp servis ediyoruz.

