Ankara'nın bu meşhur yemeklerini denemeyen bin pişman! Türkiye'nin başkenti ile sofralarınızı renklendirin

Ankara mutfağı; yöresel lezzetleri, farklı kültürlerden taşıdığı izleri ve kendine ait özellikleri ile dikkat çeken mutfaklar arasındadır. Bugün, İç Anadolu bölgesinde yer alan bu tarihi ve turistik şehrin en sevilen yemeklerini sizler için derledik. Sofralarınızı renklendirecek olan bu enfes mutfağı daha önce denemediyseniz, çok şey kaçırıyorsunuz! İşte Ankara denildiğinde akla gelen o meşhur tarifler...

İdilika'nın Mutfağı'nda bu akşam ülkemizin başkenti ve bürokrasi şehri olan Ankara'ya konuk oluyoruz. Ankara her ne kadar pek çok kişinin gözünde resmi ve soğuk bir şehir gibi görünse de ziyaretçilerine sunabileceği bir dolu lezzeti vardır. Kendine has bir havası olan şehir, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden aldığı göç ile tam bir mozaik kültüre sahiptir. Bu çeşitliliğin elbette yalnızca Ankaralılara özgü olan farklılıklara ve mutfağındaki yemeklere yansıdığını görürüz.

İNCEĞİZ ÇORBASI

MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
2 kaşık margarin
1 büyük kase yoğurt
100 gr. kavrulmuş kuzu eti
2 kaşık un
Yarım demet semizotu sapı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Aldığı kadar su
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI: Haşlanmış nohut, buğday ve çok küçük doğranmış eti tencereye koyun. Üzerine biraz sıcak su ekleyin. Semizotu saplarını çok ince şekilde doğrayarak ilave edin. Tuz ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan yoğurda un ve su ekleyerek çırpın. Tenceredeki sudan biraz alarak ilave edin ve karıştırın. Sonra bu yoğurtlu karışımı yavaşça tencereye ekleyin. Yağı eritin. Kırmızı toz biber serpip ocağı kapatın. Çorbayı servis tabağına alınca bu yağlı sosu çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ

MALZEMELER
2 kilogram erişte
4 çorba kaşığı tereyağı
250 gram kıyma (isteğe bağlı peynirle de yapılabilir)
250 gram ceviz (isteğe bağlı)
Tuz
YAPILIŞI: Erişte kaynayan suya atılıp pişirilir ve kevgirde süzülür. Tepsiye cevizle birlikte kavrulmuş kıyma yayılır, üzerine süzülmüş erişteler konularak yağlanıp fırında pişirilir. Ters çevrilerek kare porsiyonlara bölünüp servis yapılır.

ENTEKKE BÖREĞİ

MALZEMELER
1 kg. un
1/2 kg. kıyma
1 adet kuru hamur mayası
1 yumurta
1/2 paket margarin
3 çorba kaşığı yoğurt
1/2 demet maydanoz
1/2 su bardağı süt
Karabiber
Tuz
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Mayayı ılık sütte eritin. Un, yumurta, maya, yoğurt, margarin, 1 fincan sıvı yağ ve tuz ile hamuru yoğurup mayalanmaya bırakın. Kıymayı suyunu salıncaya kadar kavurun ve üzerine kıyılmış maydanoz, tuz ve biberini ekleyin. Ceviz büyüklüğünde hamur parçaları alıp üzerine bastırarak yassılaştırın. Ortasına kıyma koyup kenarlarını kapatın ve kızgın yağda pişirin.

