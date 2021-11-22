Ayran Aşı Çorbası Tarifi: Ayran Aşı Çorbası Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Ayran aşı çorbasını yapmak için bir gece öncesinden nohut ve buğdayı suda bekletiniz. Çorbayı yaparken nohutu ve buğdayı ayrı tencerelerde suya koyup haşlayın. Çorbayı daha katı sevenler suyunu kendi damak zevklerine göre ayarlayabilirler. Çorbaya yoğurdu eklerken devamlı karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbanın üzeri için hazırladığınız pul biber ve nane sosunu çorbayı servis ederken çorbanın üzerine gezdirin.