Ayran Aşı Çorbası Tarifi: Ayran Aşı Çorbası Nasıl Yapılır?

Ana malzemesi nohut ve buğday olan ayran aşı çorbası hem soğuk hem de sıcak olarak hazırlanabilen bir çorbadır. Oldukça faydalı ve bir o kadar da doyurucu olan ayran aşı çorbası pratik ve lezzetli çorbalarımızdan biridir. Peki, ayran aşı çorbası nasıl yapılır? İşte, ayran aşı çorbası tarifi…

Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:36
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • 1 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı nohut
  • 250 gram süzme yoğurt ( 1 bardaktan biraz fazla)
  • 250 gram yoğurt
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı dereotu

AŞÇININ NOTU

Ayran aşı çorbasını yapmak için bir gece öncesinden nohut ve buğdayı suda bekletiniz. Çorbayı yaparken nohutu ve buğdayı ayrı tencerelerde suya koyup haşlayın. Çorbayı daha katı sevenler suyunu kendi damak zevklerine göre ayarlayabilirler. Çorbaya yoğurdu eklerken devamlı karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbanın üzeri için hazırladığınız pul biber ve nane sosunu çorbayı servis ederken çorbanın üzerine gezdirin.

YAPILIŞI

  • 1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine alın ve üzerine su ilave ederek pişirin.
  • Pişen buğdayları ocaktan alarak süzün.
  • Bir kasenin içerisine yoğurtları ekleyin ve karıştırın.
  • Yoğurdun içerisine haşlanmış olan nohut ve buğdayı ekleyin.
  • Üzerine 1 su bardağı suyu ekleyin ve kıvamını ayarlayın.
  • Daha sonra tuzunu ekleyerek lezzetini ayarlayın.
  • Dereotunu da içine ekleyip karıştırın.

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