Ayran aşı çorbası: Yazın soğuk olarak tüketebileceğiniz çorba

Yaz aylarının gelmesiyle sizleri ferahlatacak,yapımı kolay ve bir o kadar da lezzetli ayran aşı çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:13
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

  • Bir su bardağı buğday
  • Bir su bardağı nohut
  • 250 gram süzme yoğurt
  • 250 gram yoğurt
  • Bir su bardağı su
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Bir tatlı kaşığı dereotu

YAPILIŞI

Bir su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine ekleyin ve üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.

Pişmiş olan buğdayları ocağın üzerinden alın ve süzün

Karıştırma kasesine 250 gram yoğurt ve 250 gram süzme yoğurdu ekleyin ardından çırpın.

Üzerine bir su bardağı haşlanmış nohut ve bir su bardağı buğday ekleyerek üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edin ve karıştırın.

Bir su bardağı soğuk suyu azar azar ilave ederek kıvamını ayarlayın.

Bir tatlı kaşığı dereotunu da üzerine ekleyerek karıştırın.

Yaklaşık bir saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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