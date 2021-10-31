Balkabağı Çorbası Tarifi: Balkabağı Çorbası Nasıl Yapılır?
Balkabağı çorbası tarifi mutfağımıza yeni giren lezzetlerden biri. Biz mutfak olarak da aslında çok fazla yeniliğe açık olmasak da çok zengin bir mutfağımız var. Genel itibarıyla alışık olmadığımız bir malzeme olsa da balkabağı çorbası malzemeleri gözünüzü korkutmasın. İçerisinde bulunan besin değerleri ile özellikle bebeklere tercih edilen bir çorba olarak karşımıza çıkıyor çoğu tarifte. Besleyiciliği ile özellikle kış çorbası olarak tercih edilmesi önerilen balkabağı çorbası nasıl yapılır sorusunu yanıtladık...
Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:05Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:05
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Kalın bir dilim balkabağı
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates
1 kutu krema ya da 1 çay bardağı süt
4-5 kaşık sıvı yağ
Tuz, karabiber
5 su bardağı sıcak su
AŞÇININ NOTU
Çorbanızın farklı bir lezzet kazanmasını istiyorsanız, kaynamaya başladıktan sonra altını kapatıp tencerenin içine defne yaprakları atıp tencerenin ağzını kapatınız. Farklı bir lezzet elde etmiş olacaksınız.
YAPILIŞI
Çorbanızın yapımına öncelikle soğanları kavurarak başlayın. Çorba yapacağınız tencereye sıvı yağı koyup yemeklik soğanları içine koyup kavurmaya başlayın.
Soğanınız kavrulurken küp küp doğradığınız havuç, patates ve balkabaklarınızı da ekleyin ve bir süre daha kavurmaya devam edin.
İyice kavrulduğuna emin olduktan sonra üzerine sıcak suyu, tuzu ve istediğiniz baharatları ekleyin.
Çorbanız kaynayana kadar, yavaş yavaş karıştırarak pişiriniz. Kaynamaya başladıktan sonra el blender yardımı ile çorbanızı blenderdan geçirin ve pürüzsüz bir kıvam haline getirin.
Pürüzsüz hale gelen çorbanızın içine varsa 1 kutu krema eğer yoksa 1 çay bardağı sütünüzü ekleyin ve tamamen karıştığına emin olana kadar karıştırıp daha sonra altını kapatın.
Sıcak servis edin. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.