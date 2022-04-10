Başlangıçların en lezzetlisi: Mantar çorbası tarifi

Mantar, yoğun besleyici içeriğinin yanı sıra lezzet dolu yapısı ile birçok formda tüketilebilir. Mantar çorbası ise hem doyurucu hem de lezzetli yapısı ile en iyi başlangıç alternatiflerinden birisi oluyor. Bir kere yaptıktan sonra sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz işte o tarif...

Giriş Tarihi: 10.04.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 09:12
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Kase : 139 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet kuru soğan
  • 10 adet mantar
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 litre sıcak su
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

  1. Soğanları ince ince doğradıktan sonra mantarlarıa da doğrayalım.
  2. Tencereye sıvı yağ ve tereyağını aldıktan sonra eritin ve soğanları ekleyin, hafif pembeleşene kadar kavurun.
  3. Ardından mantarları da ekledikten sonra orta ateşte mantarlar suyunu bırakıp tekrar çekinceye kavurun.
  4. Bu işlem tamamlandığında unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
  5. Çorbanın suyunu karıştırarak ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  6. Çorba iyice kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, sütü ve karabiberi ekleyin ve yeniden kaynamaya bırakın.
  7. Kaynadıktan sonra tuzu ekleyin ve çorbayı ocaktan alın.
  8. Sos için tereyağna kırmızı toz biber ve nane gibi istediğiniz baharatları ekleyerek eritin.
  9. Çorbaları kaselere dağıttıktan sonra sosu üzerine gezdirin.
  10. Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA