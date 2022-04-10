Başlangıçların en lezzetlisi: Mantar çorbası tarifi
Mantar, yoğun besleyici içeriğinin yanı sıra lezzet dolu yapısı ile birçok formda tüketilebilir. Mantar çorbası ise hem doyurucu hem de lezzetli yapısı ile en iyi başlangıç alternatiflerinden birisi oluyor. Bir kere yaptıktan sonra sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz işte o tarif...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 09:12Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 09:12
4 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Kase :
139 kcal
MALZEMELER
1 adet kuru soğan
10 adet mantar
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 litre sıcak su
1 su bardağı süt
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için;
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
YAPILIŞI
Soğanları ince ince doğradıktan sonra mantarlarıa da doğrayalım.
Tencereye sıvı yağ ve tereyağını aldıktan sonra eritin ve soğanları ekleyin, hafif pembeleşene kadar kavurun.
Ardından mantarları da ekledikten sonra orta ateşte mantarlar suyunu bırakıp tekrar çekinceye kavurun.
Bu işlem tamamlandığında unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Çorbanın suyunu karıştırarak ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Çorba iyice kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, sütü ve karabiberi ekleyin ve yeniden kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra tuzu ekleyin ve çorbayı ocaktan alın.
Sos için tereyağna kırmızı toz biber ve nane gibi istediğiniz baharatları ekleyerek eritin.
Çorbaları kaselere dağıttıktan sonra sosu üzerine gezdirin.