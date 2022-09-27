Biber çorbası tarifi: Hastalıklara şifa tüm dertlere deva oluyor...
Kış ayları yaklaşıyorken, içinizi ısıtacak farklı bir lezzet ister misiniz? Zengin içeriğiyle tam bir vitamin deposu! Hem sizi hastalıklardan koruyor hem de içinizi ısıtıyor... Tadına doyamayacağınız bu çorbayı mutlaka yapın!
Giriş Tarihi: 27.09.2022 09:13Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 09:13
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
140 kcal
MALZEMELER
6 diş sarımsak
4 adet kırmızı kapya biber
2 adet chili biberi
5 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
1 tutam toz kimyon
1 küçük tutam toz zencefil
1 tutam toz şeker
1 – 2 su bardağı tavuk suyu
YAPILIŞI
Geniş bir tencere alın ve ısıtmak için ocağa koyun.
Ardından ısınan tavanızın içerisine üzerine vurduğunuz sarımsak, iri doğradığınız chili biber, kırmızı kapya biber ve suyu ilave edin.
Kapağını kapatarak, kaynamaya bırakın. Sonra süzgeci bir kabın üzerine koyun.
Pişmiş biberlerinizi, süzgeçten geçirin.
Blender yardımıyla güzelce karıştırın.
Tencerenizi ocağa alıp içerisine tereyağı ve unu ilave edip hafif kavurun.
Sonra tuz, karabiber, toz kimyon, toz zencefil ve toz şekeri ilave edip karıştırın.
Biberlerinizden çıkan suyu ve tavuk suyunu tencereye ilave edip sürekli karıştırma işlevine devam edin.