Böyle de güzel: Enginar çorbası tarifi

YAPILIŞI

Yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin.İçine iri doğradığınız çanak enginarları ve patatesi ilave ederek sotelemeye devam edin. Üzerine 1 adet limonun suyunu gezdirin ve tuz ilave edin.

Tencereye malzemelerin üzerini geçecek kadar yaklaşık 4 su bardağı su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Diğer taraftan 2 adet sakız enginarı kabukları üzerinde kalacak şekilde ayıklayıp dörde bölün.

Ortasındaki tüylü kısmı bir kaşık yardımı ile temizleyip tencereye alın. Üzerine limon suyu ve üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin. 10 dakika haşlayıp bir süzgeç yardımıyla sudan alın. 1 tatlı kaşığı tereyağını yapışmaz yüzeyli tavada eritip enginarları soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirip kenara alın. Tenceredeki sebzeler pişip yumuşayınca pürüzsüz olacak şekilde blenderden geçirin.

Çorbanın terbiyesi için süt, yumurta sarısı ve unu topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Terbiyeyi tencereye azar azar ve karıştırarak ekleyin ve sonrasında da karıştırmaya devam edin. Sotelediğiniz sakız enginarları ince kıyılmış dereotu ile beraber çorbaya ekleyip 1-2 taşım kaynatın ve sıcak olarak servis yapın.