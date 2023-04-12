Brokoli çorbası: Hem lezzetli hem de sağlıklı nefis bir başlangıç
Çorbalar akşam sofralarımızın vazgeçilmezi, zaman zaman ise başlı başına bir öğün. Özellikle Ramazan ayında oruç tutan kişiler için uzmanlar sıkça çorba önerisinde bulunuyor. Biz de buna uygun olarak hem lezzetli hem de pratik nefis bir lezzet olarak brokoli çorbasının yapımını anlattık. Şimdiden afiyet olsun...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 08:56Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 08:56
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
92 kcal
MALZEMELER
Yarım kilo brokoli
7 su bardağı su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Brokolilieri güzelce yıkayıp küçük parçalara ayırarak haşlayın.
Ardından kavgir yardımı ile brokoliyi bir kenara alın. Suyunu saklayın.
Farklı bir tencerenin içerisinde zeytinyağı ve tereyağını eritip üzerine unu ekleyin. Kokusu çıkıp renk alana kadar sürekli kavurun.
Brokolinin haşlandığı suyu tencerenin içerisine azar azar ekleyip sürekli olarak karıştırın. Tüm suyu içerisine kattıktan sonra 3 dakika kaynatın.
Haşlanmış brokolileri de tencereye ekleyin.
El blenderı ile çorbayı pürüzsüz kıvama getirip baharatları ekleyin.
Çorbayı bir taşım kaynattıktan sonra fazla soğutmadan servis yapın. Afiyet olsun!