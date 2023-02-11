Brokoli çorbası tarifi: Adeta bir şifa kaynağı! Bir yudumu içinizi ısıtmaya yetecek...
Brokoli, vitaminlerle dolu süper besinlerden biridir. Her içenin şifa bulduğu bu çorba, vücudun ihtiyacı olan tüm besinleri karşılıyor. Patates, havuç ve soğanın da eşsiz birleşimiyle ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. İşte bir yiyenin bin daha yiyeceği o tarif...
Giriş Tarihi: 11.02.2023 09:03Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 09:04
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
78 kcal
MALZEMELER
500 g brokoli
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1 adet soğan
Sıcak su
2 su bardağı süt
1 çay bardağı süt kreması
2 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Brokoli, patates, havuç ve doğradığınız soğanı güzelce temizleyin. Ardından bir tencerenin içerisine boşaltın.
Daha sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin. Güzelce kaynatın.
Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun.
Sonra üzerine yavaş yavaş süt ilave edin.
Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alın. Blender yardımıyla ezin.
Daha sonra kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın.
Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.
Son olarak çorbanın süt kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra çorbayı ateşten alabilirsiniz.