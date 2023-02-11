Brokoli çorbası tarifi: Adeta bir şifa kaynağı! Bir yudumu içinizi ısıtmaya yetecek...

Brokoli, vitaminlerle dolu süper besinlerden biridir. Her içenin şifa bulduğu bu çorba, vücudun ihtiyacı olan tüm besinleri karşılıyor. Patates, havuç ve soğanın da eşsiz birleşimiyle ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. İşte bir yiyenin bin daha yiyeceği o tarif...

Giriş Tarihi: 11.02.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 09:04
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 78 kcal

MALZEMELER

  • 500 g brokoli
  • 1 adet havuç
  • 1 adet orta boy patates
  • 1 adet soğan
  • Sıcak su
  • 2 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı süt kreması
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI

  1. Brokoli, patates, havuç ve doğradığınız soğanı güzelce temizleyin. Ardından bir tencerenin içerisine boşaltın.
  2. Daha sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin. Güzelce kaynatın.
  3. Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun.
  4. Sonra üzerine yavaş yavaş süt ilave edin.
  5. Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alın. Blender yardımıyla ezin.
  6. Daha sonra kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın.
  7. Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.
  8. Son olarak çorbanın süt kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra çorbayı ateşten alabilirsiniz.
  9. Herkese afiyet olsun!

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