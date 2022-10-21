Brokoli çorbası tarifi: Sağlık deposu bu çorba şifa dağıtıyor!
Brokoli besin değeri yüksek, vitaminlerle dolu bir sebze oluyor. Hastalıklara karşı koruyan bu sebzenin çorba hali, kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirecek hem de içinizi ısıtacak. Bu lezzeti denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 08:51Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 08:51
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
52 kcal
MALZEMELER
500 g brokoli
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1 adet soğan
Sıcak su
2 su bardağı süt
1 çay bardağı süt kreması
2 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
İlk olarak brokoliyi, patatesi, havucu ve soğanı güzelce yıkayıp doğrayın. Ardından bir tencerenin içine koyun.
Daha sonra koyduğunuz malzemeleri güzelce haşlayın.
Başka bir tencerede tereyağını eritin un ile kavurun.
Sonra üzerine süt ilave ederek beşamel sosu pişirin.
Haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin.
Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.
Son olarak çorbanın süt kremasını ilave edin.
İşte brokoli çorbamız hazır! Herkese afiyet olsun.