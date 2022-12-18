Bu çorba antibiyotik kadar etkili! Tavuk suyu çorbayı bir de böyle deneyin...

Havaların soğumasıyla artan enfeksiyon hastalıklarına karşı, antibiyotik kadar etkili olan bir çorba tarifi ile geldik! Hem lezzetli hem şifalı olan tavuk suyu çorbanın yapımı da oldukça basit. İşte damağınızı şenlendirecek tavuk suyu çorba tarifi...

Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:43
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

3 adet haşlanmış tavuk but

2 yemek kaşığı tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

1 limon

Karabiber, tuz

YAPILIŞI

Öncelikle tavukları bir tencerede haşlayın. Haşlanana tavukları didikleyin, suyunu kenarda bekletin.

Çorbanın terbiyesi için, yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Tavuk suyundan bir kepçe alıp terbiye ile karıştırın.

Tencereye tereyağını alın. Sarımsağı ilave edin kavurun.

Didiklediğiniz tavukları ve terbiyelediğiniz suyu ekleyin güzelce karıştırın. Bu aşamada şehriyeleri de ekleyin.

Limon suyu ve baharatları ekleyin kaynayana kadar karıştırın. İsterseniz servis aşamasında üzerine toz biber ve tereyağından oluşan sos ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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