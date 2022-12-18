Bu çorba antibiyotik kadar etkili! Tavuk suyu çorbayı bir de böyle deneyin...

Öncelikle tavukları bir tencerede haşlayın. Haşlanana tavukları didikleyin, suyunu kenarda bekletin.

Çorbanın terbiyesi için, yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Tavuk suyundan bir kepçe alıp terbiye ile karıştırın.

Tencereye tereyağını alın. Sarımsağı ilave edin kavurun.

Didiklediğiniz tavukları ve terbiyelediğiniz suyu ekleyin güzelce karıştırın. Bu aşamada şehriyeleri de ekleyin.

Limon suyu ve baharatları ekleyin kaynayana kadar karıştırın. İsterseniz servis aşamasında üzerine toz biber ve tereyağından oluşan sos ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.