Çeşm-i Nigar çorbası tarifi: Lezzeti Osmanlı mutfağına dayanıyor! Bir kaşığı her içeni büyülüyor...

Osmanlı mutfağına dayanan Çeşm-i Nigar çorbası hem yapımıyla hem lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Kolay yapımı ile mutfaklarda yerini alan bu çorba aslında terbiyeli mercimek çorbası olarak biliniyor. Peki enfes lezzetiyle Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır? İşte tarifin detaylarını sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:15
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 213 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet soğan
  • 1yemek kaşığı un
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber (arzuya göre)
  • 5 su bardağı su
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 çay bardağı süt
  • 1/2 adet limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı salça

YAPILIŞI

  1. Zeytinyağını koyduğunuz tencereyi orta kısık ateşe alarak ısıtın.
  2. Ardından soğanı rendeleyin veya küp küp doğrayın. Tencereye eklediğiniz soğanları güzelce kavurun.
  3. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine unu ilave edin. Sonra mercimekleri ekleyin. Güzelce soteledikten sonra üzerine su tuz ve karabiberi ekleyin.
  4. Mercimekler haşlanıp yumuşadıktan sonra tenceredeki çorbayı blenderdan geçirin.
  5. Ardından terbiyesi için bir kasede yumurta, limon suyu ve sütü malzemeler birleşinceye kadar güzelce çırpın.
  6. Ocaktaki çorbadan biraz alarak terbiyenin içine azar azar ekleyin.
  7. Kısık ateşte kaynadıktan sonra altını kapatın ve ocaktan alın. Servis etmeden önce üzeri için tereyağı ve pul biberi ayrı bir tavada kavurun.
  8. Sonra çorbanın üzerine servis edin.
  9. Herkese afiyet olsun!

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