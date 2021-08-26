Domates Çorbası Tarifi - Tam Kıvamında Domates Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Genellikle yaz mevsiminde daha çok tüketilen domates çorbanızı kış mevsiminde yapacaksanız yazdan kalan domates konservelerinden yapmanızı öneririz. Aksi halde domateslerin mevsimi olmadığı için lezzeti etkilenecektir. Öte yandan dilerseniz domates çorbanızın içerisine tel şehriye veya arpa şehriye ekleyebilirsiniz.