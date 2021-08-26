Domates Çorbası Tarifi - Tam Kıvamında Domates Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?
Çorba çeşitleri arasında en çok tercih edilen ve beğenilerek içilen seçeneklerden birisi de domates çorbasıdır. Hazır çorba almak yerine kendi domates çorbanızı kendiniz yapmak için en güzel, kolay ve pratik domates çorbası tarifine buradan ulaşabilirsiniz. Nefis yemek tarifleri konusunda ev hanımları tarafından sıkça araştırılan domates çorbası tarifi nasıl yapılır sorusunu ayrıntılı bir şekilde sizlere sunduk. Akşam yemeğinden önce ya da günün her saati tüketebileceğiniz domates çorbası tarifi, yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktaları Roza’da!
Giriş Tarihi: 26.08.2021 13:41Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 13:42
6 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
5 adet domates
3 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağı
5 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar
AŞÇININ NOTU
Genellikle yaz mevsiminde daha çok tüketilen domates çorbanızı kış mevsiminde yapacaksanız yazdan kalan domates konservelerinden yapmanızı öneririz. Aksi halde domateslerin mevsimi olmadığı için lezzeti etkilenecektir.
Öte yandan dilerseniz domates çorbanızın içerisine tel şehriye veya arpa şehriye ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Tam kıvamında nefis bir domates çorbası tarifi adımlarını uygulamaya çorba tenceremizi hazırlayarak başlayalım.
Öncelikle domates çorbası için yağ ve unu tencerenize aktararak hafifçe kavurun.
Bir yandan da domateslerin kabuğunu soyduktan sonra küp küp kesin. Daha sonra küp şeklinde kesilen domatesleri robottan iyice geçirin. Karışımın içerisine domatesler de ilave ettikten sonra birkaç dakika kavurun.
Yaklaşık 5 su bardağı suyu ekleyin. Karıştırma işlemine devam edin. 15 dakika boyunca karıştırın.
Tencerenize sütü de ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Tuzu da ilave ettikten sonra çorbanızı ocaktan alın.
Servis yapmadan önce domates çorbalarını aktardığınız kâselerin üzerine rendelenmiş kaşar peynirleri serpiştirin. Domates çorbamız servise hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun.