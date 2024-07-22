Enfes lezzeti ve mis kokusu ile: Kremalı kabak çorbası

Başlı başına bir öğün olarak tüketebileceğiniz gibi akşam yemekleri için de harika birer başlangıç olarak tercih edebileceğiniz kremalı kabak çorbası tarifi aynı zamanda oldukça pratik. Özellikle sıcaklarda hafif ancak lezzetli bir seçenek arayanların kurtarıcısı olacak bu çorba, misafirlerinizden de büyük övgü alacak. İşte nefis kremalı kabak çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:59
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • İki adet orta boy kabak
  • Bir adet küçük boy soğan
  • Yarım krema
  • Üç yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir tatlı kaşığı tuz
  • Bir çay kaşığı karabiber
  • Dört su bardağı su

YAPILIŞI

İlk olarak kabakların kabuklarını soyun ve rendeleyin.
Soğanları doğrayın.
Derin ve geniş bir tencereye yağı dökün. Ardından rendelemiş olduğunuz kabakları aktarın.
Üzerine tuz ve karabiberi ilave ederek yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
4 su bardağı suyu üzerine ilave edin.
Altı kısık bir şekilde kapağını kapatarak yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Pişen çorbanızı blenderdan geçirin.
Ardından çorbayı karıştırarak kremayı ilave edin.
Yaklaşık 4 dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.
Tercihinize göre üzerine kıtır ekmek koyarak da servis edebilirsiniz.

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