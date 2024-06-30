Enfes lezzetiyle: Domates çorbası tarifi

Üzerine rendelenen kaşar peynir ile birlikte lezzetine doyulamayan,yapımı oldukça pratik,içenlerin bir tabak daha içmek isteyecekleri leziz mi leziz domates çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 30.06.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 08:34
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • Beş adet domates
  • İki yemek kaşığı tereyağı
  • Üç yemek kaşığı un
  • Bir litre sıcak su
  • Bir su bardağı süt
  • Tuz

Üzeri için:

  • Rendelenmiş kaşar peynir

YAPILIŞI

Domateslerin kabuğunu ince bir şekilde soyun ve ikiye kesip rondodan geçirin. (Tercihinize göre domatesleri rendeleyebilirsiniz)
Uygun olan bir tencerede tereyağı eritin ve üzerine un ekleyerek karıştırın.
Yaklaşık bir ya da iki dakika hafif bir şekilde kavurun. (Yüksek ateş açarak unu yakmamaya dikkat ediniz)
Sonrasında rondodan geçirmiş olduğunuz domatesleri üzerine ekleyin ve birkaç dakika karıştırın.
Bir litre suyu üzerine ilave edip yaklaşık 15 dakika kaynatın.
Daha sonrasında üzerine sütü ekleyip birkaç dakika daha kaynatmaya devam edin. (Sütün oda sıcaklığında olmasına dikkat edin)
Üzerine tuz ilave edildikten sonra domates çorbanız hazır.
Tercihinize göre servis ederken üzerine kaşar peynir rendeleyebilirsiniz.
Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.

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