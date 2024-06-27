Ezogelin çorbası: Buram buram Anadolu kokan tarif

İki çay bardağı kırmızı mercimeği yıkayıp suyunu süzün.

Dokuz su bardağı suyu geniş bir tencerede kaynatın.

Kırmızı mercimekleri tencereye ekleyin.

Kırmızı mercimekler yumuşayana kadar bekleyin. (yaklaşık 35 dakika)

Kuru soğanı küp küp olacak şekilde doğrayın.

Ayrı bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağını koyup eritin.

Eriyen tereyağının üzerine doğramış olduğunuz soğanı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Kavrulan soğana bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyin.

Üzerine bir tatlı kaşığı naneyi ekleyip yaklaşık iki dakika daha kavurun.

Kavrulan sosu ocaktan alın ve bakliyatları kaynattığınız tencereye ekleyin.

Sonrasında karıştırarak yaklaşık on dakika kadar pişirin.

Servis için üzerine limon suyu ve pul biber ilave edebilirsiniz.

Deneyenlere şimdiden afiyet osun.