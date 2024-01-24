Harira çorbası tarifi: Fas'tan iç ısıtan bir lezzet...

Harira çorbası, geleneksel olarak Fas mutfağına ait bir çorba çeşidi. Bol baharat ve malzemenin bir araya geldiği bu çorba, doyurucu olmakla kalmıyor lezzet ve sağlığı bir tabakta buluşturmayı sağlıyor. İşte o muhteşem tarif...

Giriş Tarihi: 24.01.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 08:36
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 60 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 su bardağı nohut (önceden ıslatılmış, haşlanmış veya konserve olabilir)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 büyük soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (isteğe bağlı, doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı doğranmış domates (isteğe bağlı konserve kullanabilirsiniz)
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
  • 8 su bardağı tavuk veya sebze suyu
  • 1/2 su bardağı ince bulgur veya tel şehriye
  • Limon dilimleri ve taze kişniş (servis için)

YAPILIŞI

  1. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve nohutu ayrı ayrı suda haşlayın. Haşlama işlemini önceden gerçekleştirdiyseniz bu adımı atlayabilirsiniz.
  2. Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
  3. Sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin (isteğe bağlı).
  4. Unu ekleyip kısık ateşte kokusu çıkana kadar kavurun.
  5. Domates salçasını ekleyip karıştırın.
  6. Doğranmış domatesleri, zerdeçalı, toz kırmızı biberi ve kimyonu ekleyip karıştırın.
  7. Haşlanmış mercimekleri ve nohutu tencereye ekleyin, ardından tavuk veya sebze suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.
  8. Çorba kaynadıktan sonra ince bulguru veya tel şehriyeyi ekleyin. Bulgurlar şişip pişene kadar karıştırarak kaynamaya devam edin.
  9. Harira çorbanız kıvamını bulduğunda ocaktan alın.
  10. Servis yapmadan önce limon dilimleri ve taze kişniş ile süsleyebilirsiniz.

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