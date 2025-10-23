Hastalıklara savaş açan lezzet! Bağışıklığı zırh gibi yapan limon çorbası tarifi

MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
6 su bardağı su (isterseniz yarısı et/tavuk suyu olabilir)
1 adet yumurta sarısı
2 adet limonun suyu
1 çay bardağı süt (isteğe bağlı)
Tuz
Karabiber
Üzeri için
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kuru nane (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Tencereye tereyağını alın, eritin.
Unu ekleyin, kokusu çıkana kadar 2–3 dakika kavurun.
Yavaş yavaş suyu ekleyin, bir yandan çırpıcıyla karıştırın ki topaklanmasın.
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 8–10 dakika pişirin.
Ayrı bir kasede yumurta sarısı, limon suyu ve sütü çırpın.
Terbiğin kesilmemesi için çorbadan 1 kepçe alıp karışıma ekleyin, karıştırın.
Sonra terbiyi yavaşça çorbaya ekleyin, sürekli karıştırın.
Tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
Üzeri için küçük bir tavada tereyağını eritip nane ekleyin, çorbanın üzerine gezdirin.
PÜF NOKTALARI