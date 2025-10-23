Hastalıklara savaş açan lezzet! Bağışıklığı zırh gibi yapan limon çorbası tarifi

Kış aylarında artan grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağlayan limon çorbası, vitamin deposu içeriğiyle adeta bağışıklık kalkanı oluşturuyor. Limonun C vitamini gücü, sıcak çorbanın şifasıyla birleşince ortaya hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif çıkıyor. Üstelik hazırlanması da oldukça pratik! Bağışıklığı güçlendirirken mideyi rahatlatan bu nefis limon çorbası, soğuk havalarda sofraların vazgeçilmezi olacak.

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

6 su bardağı su (isterseniz yarısı et/tavuk suyu olabilir)

1 adet yumurta sarısı

2 adet limonun suyu

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kuru nane (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tencereye tereyağını alın, eritin.

Unu ekleyin, kokusu çıkana kadar 2–3 dakika kavurun.

Yavaş yavaş suyu ekleyin, bir yandan çırpıcıyla karıştırın ki topaklanmasın.

Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 8–10 dakika pişirin.

Ayrı bir kasede yumurta sarısı, limon suyu ve sütü çırpın.

Terbiğin kesilmemesi için çorbadan 1 kepçe alıp karışıma ekleyin, karıştırın.

Sonra terbiyi yavaşça çorbaya ekleyin, sürekli karıştırın.

Tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Üzeri için küçük bir tavada tereyağını eritip nane ekleyin, çorbanın üzerine gezdirin.

PÜF NOKTALARI

  • Limon tadı daha yoğun olsun derseniz 3 limon suyu kullanabilirsiniz.
  • Süt istemezseniz koymayabilirsiniz, onun yerine 1 yemek kaşığı yoğurt konabilir.
  • Çorba koyu gelirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.

