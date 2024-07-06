Hem hafif hem sağlıklı hem de leziz: Ayran aşı tarifi

Yaz aylarının serinletici lezzetlerinden biri olan ayran aşı çorbası, sağlıklı ve hafif içeriğiyle sofralarınıza ferahlık katacak.

Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:13

YAPILIŞI

Haşlanmış nohut ve buğdayı geniş bir tencereye alın.
Ayrı bir kapta yoğurdu, ayranı ve suyu (isteğe bağlı) karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
Yoğurtlu karışımı tenceredeki nohut ve buğdayın üzerine dökün ve karıştırın. Çorbanın kıvamını kontrol edin. Çok koyu gelirse biraz su ekleyebilirsiniz.
Baharatlandırma: Çorbanın üzerine kuru nane ve zeytinyağını ekleyin. Tuzunu ayarlayın.
Servis: Çorbayı soğuk olarak servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine ince doğranmış taze nane veya dereotu da ekleyebilirsiniz.

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