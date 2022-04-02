İftar sofralarına yakışır bir lezzet: Cennet çorbası tarifi

İftarın ilk günü yemeğe harika bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Klasik çorba tariflerinden farklı ve oldukça lezzetli olan cennet çorbasını çok seveceksiniz. İftar menüsüne ekleyeceğiniz cennet çorbası tarifini çok seveceksiniz...

Giriş Tarihi: 02.04.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 10:28
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 120 kcal

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı mısır unu
  • Bir adet patates
  • Bir çay kaşığı sarımsak tozu
  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • 5 su bardağı sıcak su
  • Bir adet soğan
  • Tuz
  • Karabiber

    Üzeri için:
  • Sıvıyağ
  • Kırmızı toz biber

AŞÇININ NOTU

Mısır unu yoksa klasik un kullanarak da çorbayı hazırlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Tencereye tereyağını koyun ve eritmeye başlayın. Yağ eridikten sonra içine mısır ununu ilave edin ve 3 dakika boyunca kavurun.
  • Patates ve soğanları iri bir şekilde doğrayıp tencereye ilave edin. Sebzeleri de 5 dakika kavurduktan sonra tuz, karabiber ve sarımsak tozunu ekleyin.
  • Kavrulan sebzelerin üzerine tavuk suyunu ve sıcak suyu aktarın. Sebzeler yumuşayana kadar çorbayı kaynatın.
  • Piştikten sonra blender yardımıyla çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  • Çorbanın kıvamı yoğun gelirse biraz daha tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...


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