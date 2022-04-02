İftar sofralarına yakışır bir lezzet: Cennet çorbası tarifi
İftarın ilk günü yemeğe harika bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Klasik çorba tariflerinden farklı ve oldukça lezzetli olan cennet çorbasını çok seveceksiniz. İftar menüsüne ekleyeceğiniz cennet çorbası tarifini çok seveceksiniz...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 10:28Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 10:28
5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
120 kcal
MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı mısır unu
Bir adet patates
Bir çay kaşığı sarımsak tozu
2 su bardağı tavuk suyu
5 su bardağı sıcak su
Bir adet soğan
Tuz
Karabiber
Üzeri için:
Sıvıyağ
Kırmızı toz biber
AŞÇININ NOTU
Mısır unu yoksa klasik un kullanarak da çorbayı hazırlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Tencereye tereyağını koyun ve eritmeye başlayın. Yağ eridikten sonra içine mısır ununu ilave edin ve 3 dakika boyunca kavurun.
Patates ve soğanları iri bir şekilde doğrayıp tencereye ilave edin. Sebzeleri de 5 dakika kavurduktan sonra tuz, karabiber ve sarımsak tozunu ekleyin.
Kavrulan sebzelerin üzerine tavuk suyunu ve sıcak suyu aktarın. Sebzeler yumuşayana kadar çorbayı kaynatın.
Piştikten sonra blender yardımıyla çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Çorbanın kıvamı yoğun gelirse biraz daha tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...