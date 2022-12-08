Kabak çorbası tarifi: Kremalı tadında enfes bir lezzet! Kış aylarında içinizi ısıtacak...
Kabak, vitaminler açısından oldukça zengin bir besin oluyor. Hastalıklara karşı koruyan, bu besinin çorbasını denediniz mi? Kış aylarında içinizi sıcacık yapacak, bağışıklığınızı güçlendirecek bu tarifi mutlaka deneyin! İşte tadına doyum olmayan kabak çorbası tarifi...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:42Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:42
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
43 kcal
MALZEMELER
2 adet yeşil kabak
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı süt
4 su bardağı su
Bir tutam dereotu
Tuz, pul biber, karabiber, nane
YAPILIŞI
İlk olarak tereyağı ve sıvı yağı tencereye koyup eritin.
Ardından unu ilave edip kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun.
Sonra çırparken içine sütü ve suyu da ilave edip, iyice karıştırıp kaynatın.
Kaynadıktan sonra, kabakları güzelce içine ilave edin.
Ardından blenderdan geçirip, baharatları ekleyin.
Çorbanızın kıvamı kullandığınız kabakların büyüklüğüne göre değişebilir.