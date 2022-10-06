Kabak çorbası tarifi: Kremalı tadında enfes sağlıklı bir lezzet!
Kabak; kan basıncını ve kolesterolü dengeleyen çok sağlıklı bir sebzedir. Bu çorba kış aylarında size iyi gelecek, şifa deposu bir tarif oluyor! Özellikle içinde dereotu da eklediğinizde tadına doyum olmayacak. Hem pratik hem de sağlıklı bu çorbayı mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 09:50Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 09:50
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
45 kcal
MALZEMELER
2 adet yeşil kabak
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı süt
4 su bardağı su
Dereotu
Tuz
Pul biber
Nane
Karabiber
YAPILIŞI
Önce kabakları yıkayın ve sonrasında güzelce doğrayın.
Ardından tereyağı ve sıvı yağı tencereye koyup eritin. Unu ilave edin güzelce kavurun.
Çırpma teliyle hızlıca çırpıp diğer taraftan sütü ilave edin. Sonra suyu ilave edin. İyice karıştırın.
Kaynamaya başlayınca, kabakları ilave edin.
Blenderdan geçirip, tuzunu, dereotunu ve baharatları ilave edin. 25-30 dakika kadar pişirin.