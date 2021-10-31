Kereviz çorbası tarifi: Kereviz çorbası nasıl yapılır?
Kereviz insanların kokusu yüzünden uzak durduğu bir besin olsa da hem besleyiciliği hem de içerdiği vitaminler sebebiyle önemli bir besin kaynağıdır. Kereviz çorbası yapılışı itibariyle hem kolay hem de çok besleyici bir çorbadır. Bu kereviz çorbası tarifi ek gıdaya geçişte çocuklarınızda da güvenle kullanabileceğiniz bir tariftir. Kereviz çorbası malzemeleri ve tarifi haberimizde.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:04Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:04
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
500 gram kereviz
1 adet patates
1 adet havuç
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı margarin
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
5 su bardağı su
Kimyon, tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
Eğer çorbanızda defne tadını seviyorsanız, malzemeleri el blenderı ile püre haline getirmeden önce içine defneyaprağı da ekleyerek blenderdan geçiriniz. Defneyaprağı güzel bir aroma ve lezzet verecektir.
YAPILIŞI
Kereviz, patates, havuç ve soğanı küp küp doğrayın.
Sarımsağı küçük parçalar halinde doğrayın.
Tüm sebzelerinizi bir tencereye ekleyin ve 5 su bardağı suyu ekleyip haşlamaya başlayın.
Sebzelerinizi haşlarken başka bir tavada tereyağı ve ayçiçek yağını ısıtın. Isınan yağın üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.