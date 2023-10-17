Kış hastalıklarına birebir: Şehriyeli tavuk çorbası

İlk olarak tavuk suyunuzu hazırlayın. Tavuk göğsü veya butunu kaynar suya ekleyin ve pişirin. Sonra tavuk etini suyun içinden çıkarın, didikleyin ve tavuk suyunu süzün. Tavuk suyunu bir kenarda bekletin.

Orta boy bir tencereye tereyağı veya sıvı yağı ekleyin. İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı tencereye alın ve pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleşince 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Kavrulmuş unun üzerine tavuk suyunu ve suyu ekleyin. Sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.

Ardından tel şehriyeleri ekleyin ve şehriyeler yumuşayana kadar kaynatmaya devam edin.

Eğer kıvamı çok yoğun olursa, krema ekleyerek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

Tuz ve karabiber ekleyerek çorbanızı lezzetlendirin. İhtiyaca bağlı olarak tuz ve baharat miktarını ayarlayabilirsiniz.