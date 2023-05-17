Kıvamı da lezzeti de yerinde: Domates çorbası tarifi

Yaz çorbalarının en güzel tartışmasız domates çorbasıdır. Muhteşem lezzeti ve mis gibi domates kokusuyla yaz sofralarımızı güzelleştiren domates çorbasının en ideal tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Deneyen herkese şimdiden afiyetler dileriz...

Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:36
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

1,5 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı doğranmış domates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı süt
Tuz
Karabiber

AŞÇININ NOTU

Süt yerine bir paket krema da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Tereyağını tencereye koyun. Yağ eridikten sonra içine unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Alçayı da ilave edip kavurma işlemine devam edin.
Ardından üzerine domatesleri ekleyin. Domatesler kıvam aldıktan sonra 4 bardak sıcak su ekleyip kaymaya bırakın.
Çorba kaynadıktan sonra içine bir bardak süt ekleyin.
Ardından tuzu ve baharatları ilave edip 10 dakika daha kaynatın. Afiyet olsun...

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