Kıvamı da lezzeti de yerinde: Domates çorbası tarifi

Süt yerine bir paket krema da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Tereyağını tencereye koyun. Yağ eridikten sonra içine unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Alçayı da ilave edip kavurma işlemine devam edin.

Ardından üzerine domatesleri ekleyin. Domatesler kıvam aldıktan sonra 4 bardak sıcak su ekleyip kaymaya bırakın.

Çorba kaynadıktan sonra içine bir bardak süt ekleyin.

Ardından tuzu ve baharatları ilave edip 10 dakika daha kaynatın. Afiyet olsun...

