Köz domates çorbası tarifi: Tüm püf noktalarıyla doyamayacağınız lezzet!

Domates, hem çiğ hem de pişmiş haliyle her sofrayı güzelleştiren detaylardan biri. Çorba tariflerinde ise aroması ve közlenmiş biberin kendine özgü rayihası sayesinde en iyi lezzet düzeyine ulaşabilirsiniz. İşte köz domates çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 26.12.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 08:49
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Kase : 67 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet domates
  • 2 adet kapya biber
  • 1 adet soğan
  • 4-5 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım çay bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

YAPILIŞI

  1. Domates ve biberleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve fırında közleyin.
  2. Közlenen biber ve domateslerin kabuklarını soyduktan sonra sebzeleri bir kaba alın.
  3. Tencerede tereyağını erittikten sonra üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  4. Kavrulan una bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve biraz daha kavurun.
  5. Közlenmiş biber ve domatesi de ekledikten sonra iyice karıştırın ve blenderdan geçirin.
  6. Çorbanın kaynaması için bekleyin ve son olarak tuzunu ve baharatlarını ekleyin.
  7. Sütü de ekledikten sonra iyice karıştırın ve kaynamasını bekleyin. Ardından ocağı kapatabilirsiniz.
  8. Servis ederken taze yeşillikler veya rendelenmiş kaşar peyniri ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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