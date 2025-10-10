Lezzetlerin beşiği Anadolu'yu sofralarınızda ağırlayın! Bu tarifler sizi mest edecek...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Anadolu'nun gizli saklı kalan lezzet arşivlerini araştırıyoruz.

KİLİS'TEN KÜBBÜLMÜŞVİYYE

MALZEMELER

3 su bardağı köftelik bulgur

300 gr. yağsız ve sinirsiz koyun veya dana eti kıyma

300 gr. koyun gömlek yağı

1 adet soğan

1/2 kase ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı nane,

Karabiber, tuz ve kırmızı biber

YAPILIŞI: Bulgurun üzerine soğanı küçük parçacıklar halinde doğruyoruz. Nane, kırmızı biber ve tuz ekliyoruz. Biraz yoğurduktan sonra yağsız eti de ilave edip, sakız kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Diğer yandan küçük bir tepsiye içyağını ufak ufak doğruyoruz. Sakız gibi olana kadar sıcak su yardımı ile yoğuruyoruz. Yoğrulmuş içyağına tuz, karabiber, kırmızı biber, nane, ceviz içi ve tarçın ekliyoruz. Küçük parçalara ayırıyoruz. Sıkıp içli köfte şeklinde hatta biraz daha büyük oyuyoruz. İçine hazırlanmış olan bir badem büyüklüğündeki içyağından koyuyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Fırınlıyoruz.







IĞDIR'DAN KATIK AŞI

MALZEMELER

Yarım su bardağı pirinç (iyice haşlanmış)

1 çay bardağı lepe (kırılmış nohut)

200 gr. ıspanak

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

4-5 sap kereviz yaprakları veya biraz pazı

300–400 gr. yoğurt

Su

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle pirinç haşlanır. Diğer yandan da ıspanak, kereviz, maydanoz, dereotu vs. yıkanır ve ince ince doğranıp haşlanır. Yoğurt iyice çırpılıp diğer tüm malzemeler ilave edilip karıştırılır. Su ile kıvamı bulunup servis edilir.

NİĞDE'DEN PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI

MALZEMELER

8 adet orta boy Niğde elması

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı kıyma

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

5 yemek kaşığı toz şeker

Tuz

YAPILIŞI: Elmaların kabukları soyulur. Şekilleri bozulmadan sap kısmından başlanarak elmalar parçalanmadan oyulur. Elmalar kararmasın diye limonlu suya konur. Ayrı bir kapta yıkanmış pirinç, kıyma, yağ ve tuz harmanlanır. Çay kaşığı yardımı ile elmaların oyuk kısmına dikkatlice doldurulur. Tencereye dizilir. Üstüne toz şeker serpilerek suyu ayarlanır. Pirinçler açılıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.