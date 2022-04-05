Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi: Altın renginde çorba yapmanın püf noktası!

Sofraların sevilen çorbası mercimek, zengin besin içeriği ile tam bir şifa kaynağı. Sevdiklerinizle içinizi ısıtacak, sohbetleriniz daha da anlamlaşacak... Özellikle iftar masalarında tadına doyamayacaksınız. Siz de mutfağınızdan bu lezzeti eksik etmeyin!

Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 18:31
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 40 dakika
  • Kase : 55 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 adet tavuk veya et bulyon

Üzeri için;

  • Bir tavaya yağ dökelim, içine pul biber ekleyerek biraz yakalım.

AŞÇININ NOTU

Baharatları isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak mercimeğimizi kaynayan suyun içine atıyoruz.
  2. Sonra, patatesimizi, havucu ve soğanı soyalım. Kaynayan suyun icine dilimleyip atalım.
  3. İçindeki malzemeler pişip yumuşadıktan sonra içine baharatlarımızı ve bulyonu ekleyelim.
  4. Sonra yarım çay bardağı kadar yağımızı dökelim.
  5. Hepsini blender yardımıyla karıştıralım.
  6. Son olarak bir kaseye koyalım, üzerine yağ ve pul biberi yakarak servis edelim.
  7. Çorbamız servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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