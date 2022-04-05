Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi: Altın renginde çorba yapmanın püf noktası!

Sofraların sevilen çorbası mercimek, zengin besin içeriği ile tam bir şifa kaynağı. Sevdiklerinizle içinizi ısıtacak, sohbetleriniz daha da anlamlaşacak... Özellikle iftar masalarında tadına doyamayacaksınız. Siz de mutfağınızdan bu lezzeti eksik etmeyin!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:51Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 18:31
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
40 dakika
Kase :
55 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 adet patates
1 adet havuç
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
1 çay kaşığı nane
1 adet tavuk veya et bulyon
Üzeri için;
Bir tavaya yağ dökelim, içine pul biber ekleyerek biraz yakalım.
AŞÇININ NOTU
Baharatları isteğinize göre değiştirebilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak mercimeğimizi kaynayan suyun içine atıyoruz.
Sonra, patatesimizi, havucu ve soğanı soyalım. Kaynayan suyun icine dilimleyip atalım.
İçindeki malzemeler pişip yumuşadıktan sonra içine baharatlarımızı ve bulyonu ekleyelim.
Sonra yarım çay bardağı kadar yağımızı dökelim.
Hepsini blender yardımıyla karıştıralım.
Son olarak bir kaseye koyalım, üzerine yağ ve pul biberi yakarak servis edelim.