Mantar çorbası tarifi: Eşsiz bir lezzet

Mantarın lezzetiyle ortaya çıkan bu çorba, oldukça doyurucu bir nitelikte. Lezzetine doyamayacağınız bu mantar çorbasını, bir yiyen bir daha isteyecek. İşte eşsiz mantar çorbasının detayları…

Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:24
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 139 kcal

MALZEMELER

10 adet mantar

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Sosu için;

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

İlk olarak soğanları ince olacak biçimde doğrayın.

Daha sonra mantarları yıkayın ve küçük parçalar haline gelecek biçimde doğrayın.

Bir tencereye tereyağ ve sıvıyağ ekleyerek erimesini sağlayın.

İçerisine mantarları da ekleyerek orta ateşte mantarlar suyunu bırakana dek kavurun.

Ardından un ilave edin ve unun kokusu çıkana dek kavurma işlemini sürdürün.

Bu esnada suyunu da ekleyerek karıştırın.

Orta ateşte kaynaması için bekleyin.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve oda sıcaklığında sütü ve karabiberi ekleyin ve karıştırarak kaynaması için bekleyin.

Son olarak da tuz ekleyip karıştırdıktan sonra çorbayı ocaktan alın.

Bir tavada çorbanın sosu için tereyağı eritin ve toz biber ekleyerek kızdırın.

Servis için çorbaları kaselere koyduktan sonra sosu çorbaların üzerlerine ilave edin.

Afiyet olsun!

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