Mantar çorbası tarifi: Eşsiz bir lezzet

İlk olarak soğanları ince olacak biçimde doğrayın.

Daha sonra mantarları yıkayın ve küçük parçalar haline gelecek biçimde doğrayın.

Bir tencereye tereyağ ve sıvıyağ ekleyerek erimesini sağlayın.

İçerisine mantarları da ekleyerek orta ateşte mantarlar suyunu bırakana dek kavurun.

Ardından un ilave edin ve unun kokusu çıkana dek kavurma işlemini sürdürün.

Bu esnada suyunu da ekleyerek karıştırın.

Orta ateşte kaynaması için bekleyin.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve oda sıcaklığında sütü ve karabiberi ekleyin ve karıştırarak kaynaması için bekleyin.

Son olarak da tuz ekleyip karıştırdıktan sonra çorbayı ocaktan alın.

Bir tavada çorbanın sosu için tereyağı eritin ve toz biber ekleyerek kızdırın.

Servis için çorbaları kaselere koyduktan sonra sosu çorbaların üzerlerine ilave edin.

Afiyet olsun!