Mantar çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak adete bir vitamin deposu!
Kış aylarında hem içinizi ısıtacak hemde sağlığınıza sağlık katacak. Aynı zamanda davet sofralarının vazgeçilmezi olacak! Mantarların kavrulmuş haliyle çorbanız bambaşka bir lezzet olacak. İşte kremalı mantar çorbası tarifi...
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:29Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:29
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
2 adet kuru soğan
10 adet mantar
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 litre sıcak su
1 su bardağı süt
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için;
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
YAPILIŞI
İlk olarak mantarları ve soğanları güzelce yıkayın ve küçük küçük doğramaya başlayın.
Ardından bir tavaya alın. İçine yağ döktükten sonra güzelce kavurmaya başlayın.
Mantar ve soğanlar renk değiştirene kadar kavurmaya devam edin.
Sonra unu ilave edelim ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım.
Bir taraftan karıştırırken bir taraftan da suyumuzu ekleyelim ve orta ateşte çorbamızı kaynamaya bırakalım.
Çorba kaynadıktan sonra üzerine baharatları ilave edelim.
Son olarak, üzeri için tereyağını bir tavada pul biber ekleyip kızdıralım.