Mercimek Çorbası Tarifi - Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Ev hanımlarının akşam yemeklerinde en çok tercih ettiği çorbalar arasında ilk sırada yer almaktadır. Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi de nefis yemek tarifleri konusunda en çok araştırılan tariflerdendir. Günün her saatinde sıcacık içebileceğiniz en güzel, kolay ve pratik mercimek çorbası tarifi yapılışını adım adım sizlere sunduk. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabını aşağıdan okuyarak tarife geçebilirsiniz. İşte, mercimek çorbası tarifi yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktaları

Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:51
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet soğan
  • 5 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 7 bardak su
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

Mercimek çorbanızı yaparken içerisine un ilave ederseniz çorbanızın daha kıvamlı bir hal almasını sağlayabilirsiniz. Eğer yoğun kıvamlı bir çorbadan hoşlanmıyorsanız bu işlemi uygulamayanız. Mercimek çorbanızın yanına sebze yemeklerinden bir tanesini yapabilirsiniz. Et yemeklerinden önce de sıcacık bir mercimek çorbası içmek midenize oldukça iyi gelecektir.

YAPILIŞI

  • Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi yapılışına öncelikle çorbanızı pişirebileceğiniz bir tencere hazırlayarak başlayabiliriz.
  • Patatesleri ve havuçlarınızı ince ince doğrayınız. Küçük küçük doğradığınız havuç ve patatesleri tencerenize aktarın.
  • Sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları da tencereye alın. Ardından orta ateşte iyice kavurun.
  • Yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri ve salçaları ekleyin. Mercimekleri iyice yıkamaya özen gösterin.
  • Son olarak tuzu ve suyu da ekledikten sonra kısık ateşte çorbanızı beklemeye bırakın.
  • Mercimek çorbanız kaynarken ayrı bir kapta hazırladığınız zeytinyağı ve kırmızıbiberden oluşan sosu çorbaya ilave edin.
  • Çorbanız kaynadıktan sonra blenderden geçirin. İçerisinde parçalar bırakmayacak şekilde çırpın.
  • Bu aşamanın ardından mercimek çorbası tarifi başarıyla tamamlanmış olacaktır. Afiyet olsun
  • Lokanta usulü mercimek çorbası kalori değeri de şöyledir; 100 gramlık 45 kcal kalori, öte yandan besinin 1 porsiyon yani 300 gramlık miktarında 137 kalori bulunur.

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