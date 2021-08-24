Mercimek Çorbası Tarifi - Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Mercimek çorbanızı yaparken içerisine un ilave ederseniz çorbanızın daha kıvamlı bir hal almasını sağlayabilirsiniz. Eğer yoğun kıvamlı bir çorbadan hoşlanmıyorsanız bu işlemi uygulamayanız. Mercimek çorbanızın yanına sebze yemeklerinden bir tanesini yapabilirsiniz. Et yemeklerinden önce de sıcacık bir mercimek çorbası içmek midenize oldukça iyi gelecektir.