Mercimek Çorbası Tarifi - Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Ev hanımlarının akşam yemeklerinde en çok tercih ettiği çorbalar arasında ilk sırada yer almaktadır. Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi de nefis yemek tarifleri konusunda en çok araştırılan tariflerdendir. Günün her saatinde sıcacık içebileceğiniz en güzel, kolay ve pratik mercimek çorbası tarifi yapılışını adım adım sizlere sunduk. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabını aşağıdan okuyarak tarife geçebilirsiniz. İşte, mercimek çorbası tarifi yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktaları
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:50Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:51
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet soğan
5 yemek kaşığı sıvıyağ
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet patates
1 adet havuç
7 bardak su
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
AŞÇININ NOTU
Mercimek çorbanızı yaparken içerisine un ilave ederseniz çorbanızın daha kıvamlı bir hal almasını sağlayabilirsiniz. Eğer yoğun kıvamlı bir çorbadan hoşlanmıyorsanız bu işlemi uygulamayanız.
Mercimek çorbanızın yanına sebze yemeklerinden bir tanesini yapabilirsiniz. Et yemeklerinden önce de sıcacık bir mercimek çorbası içmek midenize oldukça iyi gelecektir.