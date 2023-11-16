Mercimek çorbası tarifi: Tam kıvamında eşsiz bir lezzet

Mercimek çorbası, çorba denildiği zaman ilk gelenlerden birisidir. Tam kıvamında olan bu mercimek çorbası ise lezzetiyle adeta damak çatlatacak. Hazırlanışı oldukça kolay olan bu tarif, eşsiz lezzetiyle herkesi hayran bırakacak. İşte tarifin detayları…

Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 09:09
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 85 kcal

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı un

2 litre sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet havuç

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak soğanı küçük parçalar halinde doğrayın.

Bir tencerenin içerisine sıvı yağ ve soğan parçalarını ekleyerek kavurun.

Ardından içerisine un ilave edin ve ocağın altı kısık ateş olacak biçimde kavurma işlemine devam edin.

Havucu kare olacak biçimde kesin ve mercimeği yıkayıp süzün.

Tencerenin içerisine havuç, mercimek ve su ekleyin.

Orta ateşte kaynayana dek pişirin.

Kaynadıktan sonra tencerenin içerisindeki havuçlar ve mercimek yumuşayana kadar kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün.

Çorba piştikten sonra dilerseniz süzgeçten ya da blenderdan geçirebilirsiniz.

Daha sonra tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!

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