Mercimek çorbası tarifi: Tam kıvamında eşsiz bir lezzet

İlk olarak soğanı küçük parçalar halinde doğrayın.

Bir tencerenin içerisine sıvı yağ ve soğan parçalarını ekleyerek kavurun.

Ardından içerisine un ilave edin ve ocağın altı kısık ateş olacak biçimde kavurma işlemine devam edin.

Havucu kare olacak biçimde kesin ve mercimeği yıkayıp süzün.

Tencerenin içerisine havuç, mercimek ve su ekleyin.

Orta ateşte kaynayana dek pişirin.

Kaynadıktan sonra tencerenin içerisindeki havuçlar ve mercimek yumuşayana kadar kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün.

Çorba piştikten sonra dilerseniz süzgeçten ya da blenderdan geçirebilirsiniz.

Daha sonra tuz ve karabiberi ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!