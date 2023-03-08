Sebze çorbası tarifi: Şifasıyla içinizi ısıtacak!

Sebze çorbası, en sevilen kış lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra vitamin ve mineral yönünden zengin olması sayesinde sadece bir kasesiyle eşsiz bir besleyici öğüne dönüşebilir. İşte lezzet bombası o tarif...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:32Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:32
4 Kişilik
Ekonomik Tarif
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
112 kcal
MALZEMELER
2 adet kabak
3 adet havuç
3 adet patates
2-3 adet defne yaprağı
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
2 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
2,5 litre sıcak su
YAPILIŞI
Yıkayıp kabuklarını soyduğumuz kabak, havuç ve patatesleri küp küp doğrayalım ve defne yapraklarıyla beraber tencereye alalım. Bu tarifte önceden kabak dolması yapmak için oyduğunuz kabak içleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz.
Sebzelerin üzerine sıcak su ilave edelim ve yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım.
Ayrı bir tavada, tereyağı ve sıvı yağı eritelim.
Üzerine un ekleyerek, birkaç dakika kavuralım.
Karabiber ve kırmızı toz biberi de ekleyelim ve 1-2 dakika daha kavuralım, ateşten alalım.
Tencereden defne yapraklarını alalım ve yumuşayan sebzeleri blenderdan geçirelim.
Un ve baharatla kavurduğumuz yağı tencereye ekleyelim. Bu şekilde bir taşım daha kaynatalım.
Son aşamada, çorbaya süt ilavesini yapalım ve birkaç dakika daha pişirelim.