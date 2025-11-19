Sıradan çorbaları unutun: Kremalı balkabağı çorbası

Bu çorbayı bir kez tattığınızda, balkabağına bakışınız tamamen değişecek! Sade malzemelerle yapılan bu kremalı balkabağı çorbası, mutfağınızın yıldızı olacak ve herkes tarifinizi sormadan duramayacak. Hem pratik hem de öyle lezzetli ki, bir kaşık aldıktan sonra bir daha duramayacaksınız!

Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:38

YAPILIŞI

Malzemeler (4 kişilik)

500–600 gr balkabağı (soyulmuş ve küp doğranmış)

1 orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

750 ml sebze veya tavuk suyu

100 ml krema (isteğe göre sütle de hafifletebilirsiniz)

Tuz, karabiber

Muskat rendesi (isteğe bağlı)

Servis için: Kızarmış ekmek, kabak çekirdeği veya biraz krema

Yapılışı

Soğan ve sarımsağı soteleyin: Tencereye zeytinyağını veya tereyağını koyun, ısıtın ve soğanları 3–4 dakika kavurun. Sarımsağı ekleyip 1 dakika daha soteleyin.

Balkabağını ekleyin: Küp doğranmış balkabaklarını tencereye alın, 2–3 dakika karıştırarak kavurun.

Suyu ekleyin ve pişirin: Sebze veya tavuk suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın. Ardından altını kısın ve balkabakları yumuşayana kadar 20–25 dakika pişirin.

Püre haline getirin: Çorbayı blenderdan geçirin veya el blenderı ile pürüzsüz hale getirin.

Krema ve baharatlar: Kremayı ekleyin, tuz, karabiber ve isteğe bağlı muskat rendesi ile tatlandırın. Bir taşım daha kaynatın.

Servis: Sıcak servis edin, üzerine biraz krema gezdirebilir veya kabak çekirdeği serpebilirsiniz.

