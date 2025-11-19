Sıradan çorbaları unutun: Kremalı balkabağı çorbası

Malzemeler (4 kişilik)
500–600 gr balkabağı (soyulmuş ve küp doğranmış)
1 orta boy soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
750 ml sebze veya tavuk suyu
100 ml krema (isteğe göre sütle de hafifletebilirsiniz)
Tuz, karabiber
Muskat rendesi (isteğe bağlı)
Servis için: Kızarmış ekmek, kabak çekirdeği veya biraz krema
Yapılışı
Soğan ve sarımsağı soteleyin: Tencereye zeytinyağını veya tereyağını koyun, ısıtın ve soğanları 3–4 dakika kavurun. Sarımsağı ekleyip 1 dakika daha soteleyin.
Balkabağını ekleyin: Küp doğranmış balkabaklarını tencereye alın, 2–3 dakika karıştırarak kavurun.
Suyu ekleyin ve pişirin: Sebze veya tavuk suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın. Ardından altını kısın ve balkabakları yumuşayana kadar 20–25 dakika pişirin.
Püre haline getirin: Çorbayı blenderdan geçirin veya el blenderı ile pürüzsüz hale getirin.
Krema ve baharatlar: Kremayı ekleyin, tuz, karabiber ve isteğe bağlı muskat rendesi ile tatlandırın. Bir taşım daha kaynatın.
Servis: Sıcak servis edin, üzerine biraz krema gezdirebilir veya kabak çekirdeği serpebilirsiniz.