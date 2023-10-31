Soğuk havaların vazgeçilmezi: Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi

Yeşil mercimeği yıkayın ve süzün.

Bir tencereye sıvı yağı veya tereyağını ekleyin ve ısınana kadar ısıtın.

İnce doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Domates salçasını ve isteğe bağlı olarak biber salçasını ekleyin. Salçaları birkaç dakika kavurun.

Yıkanmış yeşil mercimeği tencereye ekleyin ve karıştırın.

Suyu veya tavuk suyunu ekleyin, tuz ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya bırakın.

Mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Erişteleri ekleyin ve çorbayı karıştırarak pişirmeye devam edin. Erişteler pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika kaynatın.

Karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biberi ekleyin, karıştırın.

Çorbayı birkaç dakika dinlendirin ve ardından taze nane veya maydanoz ile servis yapın.