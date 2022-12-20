Sütlü patates çorbası tarifi: Sıcacık bir başlangıç

Patates, ana öğünden ara sıcaklara birçok tarifte karşımıza çıkıyor. Çorba tarifleri arasında en favorilerinizden biri olacak sütlü patates çorbası, en lezzetli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Hem pratik hem de lezzetli bu tarif vazgeçilmezlerinizden olacak.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 08:59
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 156 kcal

MALZEMELER

  • 2 orta boy patates
  • 1 orta boy soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Çay kaşığının ucuyla zerdeçal
  • 1 su bardağı süt
  • 4 su bardağı su (yarı yarıya et suyu)

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Toz kırmızıbiber
  • İsteğe bağlı olarak nane

YAPILIŞI

  1. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencere erittikten sonra yemeklik doğranan soğanı kavurun.
  2. Kavrulan soğana un ekledikten sonra iri küpler şeklinde doğradığınız patatesi de ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
  3. Tuz, karabiber, zerdeçal, 1 su bardağı süt ve 4 su bardağı su eklendikten sonra pişmeye bırakın.
  4. Patates pişince çorba blenderdan geçirilir, kıvamı yoğun olursa eklenecek sıcak suyla seyreltilebilir.
  5. Kaselere alınan çorbanın üzerine tereyağında kavurduğumuz toz kırmızıbiber gezdirilir ve servis edilir. Afiyet olsun.

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