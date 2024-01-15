Tam kıvamında domates çorbası tarifi

Bir tencerede tereyağı veya zeytinyağını eritin.

Doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ilave edin. Domatesleri suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin.

Domates salçasını ekleyip karıştırın.

Toz şeker, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biberi ekleyin. Karışımı birkaç dakika daha pişirin.

Sebze veya tavuk suyunu ekleyip karıştırın. Kaynamaya bırakın.

Çorba kaynadıktan sonra ateşi kısın ve yaklaşık 15-20 dakika kadar daha pişirin.

Çorbayı blender veya çubuk blender kullanarak pürüzsüz hale getirin.

İsteğe bağlı olarak kremayı veya sütü ekleyip karıştırın.

Çorbayı servis kaselerine alın. Üzerine taze maydanoz veya fesleğenle süsleyerek sıcak servis yapın.