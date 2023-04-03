Tavuklu lebeniye çorbası tarifi: Kaşık kaşık içiren bir lezzet! İftar sofralarınız bu çorbayla şenlenecek...

Lebeniye çorbası bir diğer adıyla çoban çorbası bir çeşit yoğurt çorbasıdır. Lübnan ve Türk mutfağında yerini alan bu lezzet hem çok doyurucu hem de çok lezzetli. Aynı zamanda sağlığa oldukça yararlı. Peki iftar sofralarınız bu tarif ile şenlendirmeye ne dersiniz? İşte herkesi kokusuyla bile büyüleyen enfes lezzetin tarifi geliyor...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:17
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 89 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı pirinç
  • 8-10 su bardağı su
  • Tuz
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 kase haşlanmış ve didiklenmiş tavuk

Yoğurtlu terbiyesi için;

  • 2, 5 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı un

Üzeri için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1, 5 tatlı kaşığı nane
  • 1 tatlı kaşığı kekik

YAPILIŞI

  1. Nohut ve tavuğu önceden haşlayın, ardından derin bir tencerenin içerisine su doldurarak pirinç haşlanmaya bırakın.
  2. Pirinçler haşlandıktan sonra nohut ve tavuk eklenerek kaynatın.
  3. Sonra ayrı bir yerde çırpılan yoğurt, yumurta ve un karışımına çorbanın suyundan bir kaç kaşık ekleyerek ılıklaştırın. Ardından tencereye ekledikten sonra güzelce karıştırın.
  4. Çorba kaynadıktan sonra üzerine tuz ilave edin ve 5-6 dakika kadar kaynatın.
  5. Son olarak ise ayrı bir tavada tereyağını eritin içerisine kekik ve nane ilave edin. Bu karışımı biraz kızdırdıktan sonra çorbaların üzerine servis edebilirsiniz.
  6. Herkese afiyet olsun!

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