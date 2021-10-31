Terbiyeli tavuk çorbası tarifi: Terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?
Konu çorba olduğunda akla ilk gelenlerden biri tavuk çorbalarıdır. Tavuk çorbaları birçok farklı şekilde karşımıza çıkar. Özellikle terbiyeli tavuk çorbası yapılışı, kolaylığı ve besleyiciliği sebebiyle sıkça tercih edilir. Tavuk çorbası hasta çorbası olarak da kullanılır. Hatta geçmişten günümüze anne çorbası olarak da bilinen çorbalardan biridir. İşte her derde deva terbiyeli tavuk çorbası tarifi ve malzemeleri!
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:39Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:39
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Çorba için;
2 adet tavuk göğüs ya da tavuk but
1 adet soğan
1 Türk kahvesi fincanı tel şehriye
1,5 litre su
Tuz, karabiber
Terbiyesi için;
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağı su
YAPILIŞI
Çorbanızın yapımına öncelikle tavuklarınızı haşlayarak başlayın. 2 adet tavuk göğsü ya da tavuk budunuzu derin bir tencereye koyun. Yanına 1 adet kabuklarını soyduğunuz ve ortadan ikiye böldüğünüz soğanı koyup üzerine 1,5 litre su ekleyip haşlanmaya bırakın.
Tavuklarınız haşlandıktan sonra suyun içinden alıp soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra tavuğunuzu küçük küçük didikleyin.
Tavuğun kaynadığı suyu tekrar ocağın üzerine alıp kaynatın ve kaynamaya başladıktan sonra tel şehriyeleri içine koyun ve 10 dakika pişirin.
Başka bir kapta çorbanızın terbiyesini hazırlayın. 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı limon suyu, un ve 1 çay bardağı suyu koyup iyice çırpın. Daha sonra terbiyenizin içine 1 kepçe kaynayan sudan alıp ılıştırın ve iyice karıştırın.
Terbiyeniz ılıdıktan sonra çorbanızın içine karıştırın. Çorbanızın içine eklerken hızlı hızlı karıştırıp bütünleşmesini sağlayın ve kaynamaya bırakın.
Tekrar kaynayan çorbanızın içine didiklediğiniz tavukları ve istediğiniz baharatları ekleyip karıştırın. 2 dakika daha kaynattıktan ocaktan alın.